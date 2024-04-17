Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»
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- © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале американской Торговой палаты.
Шмыгаль вновь потребовал у союзников Киева передать ВСУ системы противовоздушной обороны, «чтобы защитить российские города».
После этого он исправился и отметил, что речь шла об украинских городах.
Ранее президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».