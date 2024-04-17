Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на форуме американо-украинского партнёрства оговорился и обратился к западным странам с призывом «защитить российские города».

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале американской Торговой палаты.

Шмыгаль вновь потребовал у союзников Киева передать ВСУ системы противовоздушной обороны, «чтобы защитить российские города».

После этого он исправился и отметил, что речь шла об украинских городах.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».