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Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на форуме американо-украинского партнёрства оговорился и обратился к западным странам с призывом «защитить российские города».
Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»
  • globallookpress.com
  • © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале американской Торговой палаты.

Шмыгаль вновь потребовал у союзников Киева передать ВСУ системы противовоздушной обороны, «чтобы защитить российские города».

После этого он исправился и отметил, что речь шла об украинских городах.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».

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