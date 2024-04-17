Песков заявил, что начался вывод российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

«Да, это действительно так», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.

5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.