Песков заявил, что начался вывод российских миротворцев из Карабаха
- РИА Новости
«Да, это действительно так», — сообщил он.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.
5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.