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Песков заявил, что начался вывод российских миротворцев из Карабаха

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
Песков заявил, что начался вывод российских миротворцев из Карабаха
  • РИА Новости

«Да, это действительно так», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.

5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.

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