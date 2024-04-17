РИА Новости: миномётчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал командир расчёта 120-мм миномёта с позывным Колос.
«После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующим, вторым, попаданием цель была поражена», — отметил военный.
Ранее Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении.
Также артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.