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РИА Новости: миномётчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили миномётным огнём опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал командир расчёта 120-мм миномёта с позывным Колос.

«После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующим, вторым, попаданием цель была поражена», — отметил военный.

Ранее Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении.

Также артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.

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