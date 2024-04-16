RT в Telegram
Подпишись

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Короткая ссылка
Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в спецоперации, будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.
Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии
  • globallookpress.com

Указ подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что документ корректирует положения о компенсациях, которые ранее касались добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России.

Указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить