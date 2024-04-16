Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в спецоперации, будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

globallookpress.com

Указ подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что документ корректирует положения о компенсациях, которые ранее касались добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России. Указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников спецоперации. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.