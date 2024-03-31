Краснов: в ГП поступают жалобы на задержку зарплат и нарушения прав бойцов СВО

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников спецоперации.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео размещено в Telegram-канале журналиста.

По словам Краснова, в ведомство поступает немало сигналов о нарушении прав участников спецоперации, членов их семей и близких родственников.

Он уточнил, что сначала были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплатами денежного довольствия. При этом в последнее время поступает немало обращений по задержке с выплатами по ранениям и в связи с присвоением государственных наград.

«По каждому случаю мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жёстко», — заявил генпрокурор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 5 млн рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов и силовых структур в спецоперации.