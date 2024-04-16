Токаев заявил, что ближайшие 10 дней из-за паводков будут самые критические
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«Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие десять дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует Токаева его пресс-служба.
Президент пообещал компенсировать гражданам ущерб от стихии.
Ранее на частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу.
В Казахстане также сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка.