Токаев заявил, что ближайшие 10 дней из-за паводков будут самые критические

Ближайшие десять дней борьбы с паводками будут самыми критическими, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие десять дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент пообещал компенсировать гражданам ущерб от стихии.

Ранее на частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу.

В Казахстане также сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка.