В Казахстане сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка
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По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «24KZ», это обусловлено примитивностью скотомогильников, из которых могут вымываться патологические агенты.
«У нас скотомогильники в основном все примитивные, и из них будет вымываться много патологических агентов», — приводит слова Абсатирова ТАСС.
Ранее сообщалось, что премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов обсудили по телефону преодоление последствий половодья.