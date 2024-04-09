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В Казахстане сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка

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Сибирская язва может распространиться из захоронений, затопленных паводком в Западно-Казахстанской области. Об этой угрозе сообщил директор казахстанского научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологий Гайса Абсатиров.
В Казахстане сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «24KZ», это обусловлено примитивностью скотомогильников, из которых могут вымываться патологические агенты.

«У нас скотомогильники в основном все примитивные, и из них будет вымываться много патологических агентов», — приводит слова Абсатирова ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов обсудили по телефону преодоление последствий половодья.

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