В Казахстане сообщили об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка

Сибирская язва может распространиться из захоронений, затопленных паводком в Западно-Казахстанской области. Об этой угрозе сообщил директор казахстанского научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологий Гайса Абсатиров.

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «24KZ», это обусловлено примитивностью скотомогильников, из которых могут вымываться патологические агенты.

«У нас скотомогильники в основном все примитивные, и из них будет вымываться много патологических агентов», — приводит слова Абсатирова ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов обсудили по телефону преодоление последствий половодья.