Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья
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В опубликованном в Telegram-канале правительства России заявлении указывается, что главы кабминов уделили этому вопросу особое внимание.
«Достигнута договорённость усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», — отмечается в сообщении.
Ранее заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что количество подтопленных жилых домов в стране будет расти.