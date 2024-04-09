Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья

Преодоление последствий половодья в приграничных регионах России и Казахстана стало темой телефонного разговора, который провели 9 апреля премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Олжас Бектенов.

В опубликованном в Telegram-канале правительства России заявлении указывается, что главы кабминов уделили этому вопросу особое внимание.

«Достигнута договорённость усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что количество подтопленных жилых домов в стране будет расти.