МЧС: количество подтопленных жилых домов в России будет расти
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населённых пунктах — это 10 435 жилых домов.
«Эта цифра, к сожалению, растёт», — добавил Яцуценко.
Ранее он сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления целых микрорайонов.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов страны.