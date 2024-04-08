МЧС: количество подтопленных жилых домов в России будет расти

Число подтопленных весенним половодьем домов на территории России будет расти, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населённых пунктах — это 10 435 жилых домов.

«Эта цифра, к сожалению, растёт», — добавил Яцуценко.

Ранее он сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления целых микрорайонов.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов страны.