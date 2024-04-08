Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.

globallookpress.com

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предварительно Путин заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. «По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию», — сказал Песков. 8 апреля началась эвакуация жителей оренбургского города Новотроицка, где вода переливается через дамбу.