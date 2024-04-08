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Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками

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Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.
Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками
  • globallookpress.com

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предварительно Путин заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию», — сказал Песков.

8 апреля началась эвакуация жителей оренбургского города Новотроицка, где вода переливается через дамбу.

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