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МЧС сосредоточит силы в Тюмени из-за вероятности затопления целых микрорайонов

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Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления целых микрорайонов.
МЧС сосредоточит силы в Тюмени из-за вероятности затопления целых микрорайонов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.

Глава государства заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

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