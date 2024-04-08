МЧС сосредоточит силы в Тюмени из-за вероятности затопления целых микрорайонов

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления целых микрорайонов.

Об этом пишет РИА Новости.

«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.

Глава государства заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.