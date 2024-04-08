МЧС сосредоточит силы в Тюмени из-за вероятности затопления целых микрорайонов
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.
Глава государства заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.