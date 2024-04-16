Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу
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Об этом мэрия Орска информирует в Telegram.
«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — сказано в сообщении.
Уточняется, что существует угроза подтопления посёлка Тукай, объявлена эвакуация.
Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в России из-за весеннего паводка, сократилось почти до 15 тыс.
Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области.