Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу

На частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу.

Об этом мэрия Орска информирует в Telegram.

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — сказано в сообщении.

Уточняется, что существует угроза подтопления посёлка Тукай, объявлена эвакуация.

Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в России из-за весеннего паводка, сократилось почти до 15 тыс.

Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области.