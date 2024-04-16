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Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу

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На частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу.
Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу
  • Gettyimages.ru

Об этом мэрия Орска информирует в Telegram.

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — сказано в сообщении.

Уточняется, что существует угроза подтопления посёлка Тукай, объявлена эвакуация.

Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в России из-за весеннего паводка, сократилось почти до 15 тыс.

Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области.

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