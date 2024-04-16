Число подтопленных паводком жилых домов сократилось в России почти до 15 тысяч

Число жилых домов, подтопленных в России из-за весеннего паводка, сократилось почти до 15 тыс.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как отмечается в материале, в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплено 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской, 181 — в Самарской и 305 — в Курганской области.

Также уточняется, что затоплены 27 688 приусадебных участков, 102 низководных моста и 79 участков автомобильных дорог.

Ранее власти Тюменской области сообщили об эвакуации в трёх населённых пунктах региона из-за опасности затопления.