Глава МЧС с воздуха оценит ситуацию с паводком в Курганской области
Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области.
- РИА Новости
«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолёте Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — сообщили в ведомстве.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 см.
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