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Глава МЧС с воздуха оценит ситуацию с паводком в Курганской области

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Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области.
Глава МЧС с воздуха оценит ситуацию с паводком в Курганской области
  • РИА Новости

«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолёте Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — сообщили в ведомстве.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 см.

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