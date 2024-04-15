Карчаа: отсутствие реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС показывает двойные стандарты Запада

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой выразил уверенность, что отсутствие реакции на атаки Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС показывает «двойные и тройные стандарты» стран Запада.

«Международное сообщество уже давно реагирует на всё избирательно — либо не реагирует никак... В мире, к сожалению, сложилась парадоксальная ситуация, когда принцип (неотвратимости наказания. — RT) не работает для целого сообщества стран, в первую очередь для США», — сказал Карчаа.



Он также напомнил, что Запад проигнорировал атаку на консульство Ирана в Дамаске.

«А когда Иран послал им (Израилю. — RT) ответ, сразу же началась вселенская истерика», — добавил он.

Ранее Карчаа заявил, что ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу.

13 апреля стало известно об успешном переводе энергоблока №4 ЗАЭС в режим «холодный останов».