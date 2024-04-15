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Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции

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Власти Таджикистана приняли решение о введении визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля.
Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

«Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля», — говорится в публикации. 

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято на основании принципа взаимности.

Ранее Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Позже Анкара ввела визовый режим для граждан Таджикистана. 

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