Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции

Власти Таджикистана приняли решение о введении визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля.

Об этом информирует агентство «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

«Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля», — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято на основании принципа взаимности.

Ранее Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Позже Анкара ввела визовый режим для граждан Таджикистана.