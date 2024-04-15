Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
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Об этом информирует агентство «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.
«Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля», — говорится в публикации.
Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято на основании принципа взаимности.
Ранее Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Позже Анкара ввела визовый режим для граждан Таджикистана.