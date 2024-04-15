Россия и Белоруссия построят мультимодальный порт в Мурманской области

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что Москва и Минск начали готовиться к реализации проекта совместного строительства мультимодального порта в Мурманской области.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. Головченко отметил, что стороны проделали значительную работу по созданию новой логистики с применением российской транспортной инфраструктуры. Функционируют схемы доставки продукции с использованием портов северо-западного региона России, задействованы возможности коридора Север-Юг. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года товарооборот России и Белоруссии достигнет рекордных $54 млрд.