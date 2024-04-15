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Россия и Белоруссия построят мультимодальный порт в Мурманской области

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что Москва и Минск начали готовиться к реализации проекта совместного строительства мультимодального порта в Мурманской области.
Россия и Белоруссия построят мультимодальный порт в Мурманской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Головченко отметил, что стороны проделали значительную работу по созданию новой логистики с применением российской транспортной инфраструктуры. Функционируют схемы доставки продукции с использованием портов северо-западного региона России, задействованы возможности коридора Север-Юг.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года товарооборот России и Белоруссии достигнет рекордных $54 млрд.

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