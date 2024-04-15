Токаев готов предоставить Армении и Азербайджану площадку для переговоров
- РИА Новости
Лидер Казахстана сделал соответствующее заявление на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, пишет Sputnik Армения.
«Наша основная цель — сблизить дружеские нам страны», — сказал Токаев.
Президент Казахстана отметил важность достижения стабильности в Закавказье.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.