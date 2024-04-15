Токаев готов предоставить Армении и Азербайджану площадку для переговоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что его страна готова предоставить Армении и Азербайджану переговорную площадку для заключения соглашения о мире.

РИА Новости

Лидер Казахстана сделал соответствующее заявление на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, пишет Sputnik Армения. «Наша основная цель — сблизить дружеские нам страны», — сказал Токаев. Президент Казахстана отметил важность достижения стабильности в Закавказье. Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.