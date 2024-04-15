УП: в 67-й бригаде ВСУ начались проверки из-за потери позиций у Часова Яра

Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР.

Об этом информирует издание «Украинская правда».

«... в 67-й отдельной механизированной бригаде «Добровольческий украинский корпус» (ДУК) начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — передаёт РИА Новости.

Ранее в ГУР Украины признали, что в ближайшее время на фронте ВСУ будет непросто.

Также советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что взятие Часова Яра открывает путь на Славянск.