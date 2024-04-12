Кимаковский: взятие Часова Яра открывает путь на Славянск

Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, именно со Славянска начиналась Русская весна, и здесь противник будет серьёзно сопротивляться.

«Вот когда мы подойдём к нему, я думаю, что противник очень серьёзно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история», — цитирует Кимаковского РИА Новости.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что ВСУ неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями.

Также в ГУР Украины признали, что в ближайшее время на фронте ВСУ будет непросто.