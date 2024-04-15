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Рогов: французские САУ CAESAR поступили к ВСУ на Запорожской линии фронта

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Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на Запорожской линии фронта.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У противника появилось новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях.

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