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РИА Новости: потерявший ногу российский сапёр вернулся в зону СВО

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Российский сапёр с позывным Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артёмовск, вернулся в зону спецоперации после протезирования и восстановления.
РИА Новости: потерявший ногу российский сапёр вернулся в зону СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в зоне СВО он стал командиром одного из подразделений инженерно-сапёрного батальона им. Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

По его словам, ранение он получил в результате прилёта миномётного снаряда по его позиции.

«Прилёт, контузия, подрыв. Парни помогли с моего отделения, вытащили. А потом госпиталь. И только 6 мая меня выписали из госпиталя. 9 мая на костылях сходил, получил медаль «За отвагу», восстанавливался, а 30 мая меня пригласили на протезирование, так как у меня был отрыв конечности. И 1 августа мне поставили основной протез», — рассказал он.

Боец отметил, что в рамках восстановления он постоянно тренировался в протезе, бегал по беговой дорожке, ходил в длительные походы в горы. После последнего восхождения он понял, что готов вернуться в строй.

Мотивацию вернуться к товарищам на фронт Ашкеназе объяснил желанием защищать Родину от возрождающегося нацизма.

«Моя мотивация была, что, кроме нас, кто ещё будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма. Конечно, СВО, война любая — это беды мирного населения. Это тяжело, конечно. Но скажу так, что нужно бороться с нацизмом и его искоренять, как делали это наши деды во Вторую мировую войну», — добавил он, выразив желание биться до победного конца.

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