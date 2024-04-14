Карчаа: запуск Запорожской АЭС станет возможен при удалении линии фронта

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что условием включения Запорожской АЭС является удаление линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции.

Об этом он заявил в интервью Аналитическому центру ТАСС.

«Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения», — сказал он.

По его словам, киевский режим пытается сделать всё, чтобы ЗАЭС не заработала как энергогенерирующая единица.

При этом Карчаа подчеркнул, что украинских военных не останавливает ни присутствие инспекторов от Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, ни опасность ядерной катастрофы.

Ранее Карчаа заявил, что ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу.

13 апреля стало известно об успешном переводе энергоблока №4 ЗАЭС в режим «холодный останов».