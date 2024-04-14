Сальдо заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Херсоне

ВСУ готовят Херсон к уличным боям, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях», — сказал он РИА Новости.

По словам Сальдо, всё это известно российским военным и будет учитываться при освобождении города.

Ранее подразделения Вооружённых сил России нанесли удар по пригороду Харькова, куда ВСУ перебросили военную технику.