В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

В Одессе патрульная полиция задержала мужчину, который имел при себе поздравительные открытки советского периода.

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«Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине грозит уголовное преследование по статье о запрете коммунистической символики. Ранее Институт национальной памяти Украины назвал русского писателя Михаила Булгакова символом «имперской политики» России. 23 февраля неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.