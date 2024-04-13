В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
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«Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчине грозит уголовное преследование по статье о запрете коммунистической символики.
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