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В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

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В Одессе патрульная полиция задержала мужчину, который имел при себе поздравительные открытки советского периода.
В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
  • Gettyimages.ru

«Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине грозит уголовное преследование по статье о запрете коммунистической символики.

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