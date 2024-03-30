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Институт нацпамяти Украины счёл Булгакова символом «имперской политики» России

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Институт национальной памяти Украины назвал имя русского писателя Михаила Булгакова символом «имперской политики» России.

Как пишет РИА Новости, об этом сказано в заключении комиссии института.

Как отмечается в материале, писатель якобы предвзято и негативно относился ко всему украинскому, а его творчество связано с прославлением «имперской политики» России.

Так, элементом данной политики институт посчитал присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии и установление в его честь памятников на Украине.

В этом документе институт также обвинил других деятелей культуры России в том, что они якобы отказывались от гуманизма, когда доходили до обсуждения украинского вопроса. Таким образом, упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.

23 февраля неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.

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