Институт нацпамяти Украины счёл Булгакова символом «имперской политики» России

Институт национальной памяти Украины назвал имя русского писателя Михаила Булгакова символом «имперской политики» России.

Как пишет РИА Новости, об этом сказано в заключении комиссии института.

Как отмечается в материале, писатель якобы предвзято и негативно относился ко всему украинскому, а его творчество связано с прославлением «имперской политики» России.

Так, элементом данной политики институт посчитал присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии и установление в его честь памятников на Украине.

В этом документе институт также обвинил других деятелей культуры России в том, что они якобы отказывались от гуманизма, когда доходили до обсуждения украинского вопроса. Таким образом, упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.

23 февраля неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.