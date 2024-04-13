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Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине

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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение в интервью РИА Новости, что уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна «вползает в гражданскую войну», так как для выполнения задач привлекалась армия.

«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооружённых сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — сказал он.

По словам Прозорова, привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война».

При этом экс-подполковник подчеркнул, что даже бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на майдане зимой 2013-2014 годов.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине.

Также бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне.

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