Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине
«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооружённых сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — сказал он.
По словам Прозорова, привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война».
При этом экс-подполковник подчеркнул, что даже бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на майдане зимой 2013-2014 годов.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине.
Также бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне.