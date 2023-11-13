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Экс-разведчик Риттер: конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне

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Отсутствие положительных результатов у украинской армии на фронте, а также раскол между Владимиром Зеленским и его генералами могут привести к гражданской войне. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу Gegenpol он отметил, что на Украине на сегодняшний день имеются два лагеря: те, кто за продолжение и против конфликта с Россией.

По его словам, за боевые действия выступают военные, однако, по их мнению, ВСУ нужно перейти к обороне вместо наступательных действий. Риттер добавил, что другие считают, что такая позиция приведёт к развалу Украины.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал он.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.

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