Отсутствие положительных результатов у украинской армии на фронте, а также раскол между Владимиром Зеленским и его генералами могут привести к гражданской войне. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Gegenpol он отметил, что на Украине на сегодняшний день имеются два лагеря: те, кто за продолжение и против конфликта с Россией.

По его словам, за боевые действия выступают военные, однако, по их мнению, ВСУ нужно перейти к обороне вместо наступательных действий. Риттер добавил, что другие считают, что такая позиция приведёт к развалу Украины.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал он.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.