МВД Украины: до 5 млн единиц неучтённого оружия может находиться у граждан
При этом он выразил опасение, что неучтённое оружие может быть использовано фронтовиками «с ментальными расстройствами».
«А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать всё, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан», — цитирует Клименко агентство «Укринформ».
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества.
Также сообщалось, что отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками.