МВД Украины: до 5 млн единиц неучтённого оружия может находиться у граждан

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны.

При этом он выразил опасение, что неучтённое оружие может быть использовано фронтовиками «с ментальными расстройствами».

«А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать всё, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан», — цитирует Клименко агентство «Укринформ».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества.

Также сообщалось, что отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками.