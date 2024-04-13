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МВД Украины: до 5 млн единиц неучтённого оружия может находиться у граждан

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны.

При этом он выразил опасение, что неучтённое оружие может быть использовано фронтовиками «с ментальными расстройствами».

«А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать всё, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан», — цитирует Клименко агентство «Укринформ».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества.

Также сообщалось, что отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками.

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