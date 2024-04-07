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Барбашов: отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками

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Отказавшихся воевать украинцев из Николаевской области помещают в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов угрожают им расправой над родственниками.

Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«...в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Барбашова, сами отказники подвергаются избиениям и унижениям.

Ранее Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.

Также сообщалось, что на Украине призывник покончил с собой в военкомате.

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