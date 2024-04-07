Барбашов: отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками
Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«...в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — цитирует депутата РИА Новости.
По словам Барбашова, сами отказники подвергаются избиениям и унижениям.
Ранее Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.
Также сообщалось, что на Украине призывник покончил с собой в военкомате.