«СТРАНА.ua»: на Украине призывник покончил с собой в военкомате

Мужчина покончил с собой в военкомате Светловодска Кировоградской области Украины.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу, но он покончил с собой в присутствии сотрудников полиции.

Ранее Полтавский областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы порядка 30 тыс. уклонистов.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что число уклонистов в стране выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.