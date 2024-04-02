Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.

Согласно документу, отныне «ограниченно годные» военнообязанные должны будут пройти повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев. После этого они попадут в одну из двух категорий — «годен» или «не годен».

Также на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что в редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, в соответствии с которой после получения военно-учётной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды Вооружённых сил Украины граждан с 18 лет.