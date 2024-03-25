Депутат Рады Разумков: на Украине собираются ввести мобилизацию с 18 лет

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, в соответствии с которой после получения военно-учётной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды Вооружённых сил Украины граждан с 18 лет.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«Там есть норма, которая реально разрешит мобилизовать людей с 18 лет», — заявил он.

При этом Разумков рассказал, что это проблема, так как в документе прописано, что, если человек проходит базовую военную подготовку в 18 лет, он получает военно-учётную специальность и встанет на учёт, что приведёт к возможности для военкоматов его мобилизовать.

Если текущая редакция законопроекта будет принята без изменений, так и будет, уточнил депутат.

Ранее украинский военнопленный Николай Мозиль сообщил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пожаловался на нехватку аграриев из-за активной мобилизации людей, задействованных в сфере сельского хозяйства.