Депутат Рады Дубинский: ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества
С таким заявлением выступил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.
«На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины— RT) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди. Всё», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.