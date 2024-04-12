Депутат Рады Дубинский: ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества

Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути.

С таким заявлением выступил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.

«На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины— RT) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди. Всё», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.