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Депутат Рады Дубинский: ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества

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Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути.

С таким заявлением выступил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.

«На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины— RT) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой люди. Всё», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.

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