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Запорожская АЭС переводит четвёртый энергоблок в режим «холодного останова»

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Энергоблок №4 ЗАЭС готовят к переводу в режим «холодного останова».
Запорожская АЭС переводит четвёртый энергоблок в режим «холодного останова»
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

Как сказано в сообщении, из-за окончания отопительного сезона в Энергодаре руководством ЗАЭС было принято решение о переводе реакторной установки блока №4 в состояние «холодный останов».

«В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию», — сообщили на станции.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС попыталась перевести стрелки с себя на Москву, назвав атаки «российской операцией под фальшивым флагом».

По его словам, большинство участников внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ осознавали, что ответственность за обстрелы ЗАЭС несёт Киев.

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