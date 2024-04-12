Запорожская АЭС переводит четвёртый энергоблок в режим «холодного останова»

Энергоблок №4 ЗАЭС готовят к переводу в режим «холодного останова».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

Как сказано в сообщении, из-за окончания отопительного сезона в Энергодаре руководством ЗАЭС было принято решение о переводе реакторной установки блока №4 в состояние «холодный останов».

«В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию», — сообщили на станции.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС попыталась перевести стрелки с себя на Москву, назвав атаки «российской операцией под фальшивым флагом».

По его словам, большинство участников внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ осознавали, что ответственность за обстрелы ЗАЭС несёт Киев.