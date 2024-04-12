Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию

Украина на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС попыталась перевести стрелки с себя на Москву, назвав атаки «российской операцией под фальшивым флагом».

Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«... украинцы... предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Ульянов подчеркнул, что со стороны украинцев это звучало «очень неубедительно».

Кроме того, по словам Ульянова, большинство участников сессии МАГАТЭ понимали, что обстрелы ЗАЭС ведёт Киев.