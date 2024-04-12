Ульянов: большинство участников сессии МАГАТЭ понимали, что обстрелы ЗАЭС ведёт Киев

Большая часть участников внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ осознавали, что за обстрелы Запорожской АЭС несёт ответственность Киев.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По моим впечатлениям, — я, конечно, не могу дать точную статистику — абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы», — сказал он.

При этом, по словам Ульянова, МАГАТЭ боится прямо назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС.

Также Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси от обозначения виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны «серьёзным недостатком».