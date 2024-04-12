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Ульянов: большинство участников сессии МАГАТЭ понимали, что обстрелы ЗАЭС ведёт Киев

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Большая часть участников внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ осознавали, что за обстрелы Запорожской АЭС несёт ответственность Киев.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По моим впечатлениям, — я, конечно, не могу дать точную статистику — абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы», — сказал он.

При этом, по словам Ульянова, МАГАТЭ боится прямо назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС.

Также Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси от обозначения виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны «серьёзным недостатком».

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