Ульянов: большинство участников сессии МАГАТЭ понимали, что обстрелы ЗАЭС ведёт Киев
Об этом, как информирует ТАСС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«По моим впечатлениям, — я, конечно, не могу дать точную статистику — абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы», — сказал он.
При этом, по словам Ульянова, МАГАТЭ боится прямо назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС.
Также Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси от обозначения виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны «серьёзным недостатком».