Минобороны: в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, сообщили в Минобороны России.

«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.

Также сообщалось, что на Украине призывник покончил с собой в военкомате.