Минобороны: в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий
В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, сообщили в Минобороны России.
- РИА Новости
«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.
Также сообщалось, что на Украине призывник покончил с собой в военкомате.
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