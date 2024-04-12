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Минобороны: в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий

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В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, сообщили в Минобороны России.
Минобороны: в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий
  • РИА Новости

«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский подписал ещё один закон об ужесточении мобилизации.

Также сообщалось, что на Украине призывник покончил с собой в военкомате.

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