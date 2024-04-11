RT проанализировал детали удара по Трипольской ТЭС на Украине

RT проанализировал, чем именно был нанесён удар по Трипольской ТЭС на Украине, почему он стал возможен и что может стать следующей целью.

По имеющимся данным, к вечеру 11 апреля украинские источники сообщили, что для удара по Трипольской ТЭС могли применяться ракеты воздушного базирования X-69. Пока подтверждения этой информации нет. Дальность этих ракет почти в 20 раз меньше, чем у X-101, носителями которых являются самолёты стратегической авиации ВКС. По своему функционалу они ближе к зарубежным ракетам Storm Shadow / SCALP, которые ВСУ пытаются использовать для ударов по Крымскому мосту.

Дальности пуска в 300 км вполне могло хватить, если пуски ракет проводились с территории Брянской области. Если применение ракет в дальнейшем подтвердится, это будет означать, что ни один энергетический объект Украины на Днепре не может работать безопасно, а ударные возможности ВКС кратно возросли.

К размягчению объектовой ПВО на Украине привело несколько факторов, в числе которых на первых местах находится непропорционально высокий расход дорогих противоракет ЗРК SAMP-T/NASAMS/Patriot, а также регулярные потери зарубежных ЗРК у линии фронта. Туда их привозят, чтобы помешать российской авиации или хотя бы снизить её активность, но в итоге зарубежные ЗРК сами становятся добычей.

В результате круг замкнулся: ЗРК средней дальности нельзя размещать на объектах энергетики из-за риска уничтожения, а возмещать пусковые и радары в случае уничтожения страны Запада пока не торопятся. В итоге важные энергетические объекты остаются без защиты, поражать их становится проще и для нанесения комбинированных ударов уже не требуется привлекать стратегическую авиацию, как это было в начале СВО или в течение всего прошлого года. Эти обстоятельства позволяют Минобороны России снизить расход ракет большой дальности Х-101 и открывают для Генштаба ВС России возможность расширить горизонт планирования в нанесении ударов и продумать следующие глобальные шаги, для которых будут необходимы дальнобойные средства поражения.

Если сопоставить дальность ракет X-69 с расположением энергетических объектов по Днепру, то можно обнаружить, что из-за дефицита средств ПВО, наличия дешёвых крылатых ракет и большого количества истребителей с российской стороны организовать массированный удар можно по любой цели в центральной части Украины.

Примечательно, что значительная часть ТЭС/ТЭЦ и ГЭС по Днепру уже были атакованы один или несколько раз, однако с применением Х-69, стоимость которых в несколько раз меньше, чем Х-101/Х-555, разрушение энергетической инфраструктуры Украины может выйти на принципиально новый уровень. При этом накопительный эффект от ударов продолжает расшатывать украинскую энергосеть: внезапная потеря 1,8 ГВт генерации на фоне уничтожения Трипольской ТЭС и общего дефицита выработки электроэнергии — серьёзная и нерешаемая в обозримом будущем проблема. Частично функционирующих и (пока) не добитых окончательно объектов не так и много, а четыре ключевых объекта — Змиёвская, Приднепровская, Криворожская и Ладыжинская ТЭС — находятся в зоне досягаемости ракет Х-69.

Для окончательного разрушения аналогичных объектов на западе Украины (Бурштынской и Добротворской ТЭС) может быть нанесён комбинированный ракетный удар с применением дальнобойных КР Х-101. С учётом того, что ТЭС (как и ГЭС) на Украине играют важную роль в системе и служат энергобалансиром, их уничтожение приведёт к тому, что стабильного электричества в розетке не будет в восточной и центральной части Украины. А без него невозможно не только функционирование промышленности, но и нормальная жизнь вообще, не говоря уже о серьёзных военных возможностях.

11 апреля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.