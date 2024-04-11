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Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно

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Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Украина уже поняла — победить Россию на поле боя невозможно.
Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал, напомнив, как киевский режим решил отказаться от переговоров с Россией, надеясь на то, что сможет одержать победу на поле боя.

«Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», — констатировал Путин.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. 

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский депутат.

Президент России назвал придурками чиновников, сорвавших мирные переговоры.

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