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Всемирный банк: Украине нужно $486 млрд на восстановление

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Украине необходимо $486 млрд для восстановления.
Всемирный банк: Украине нужно $486 млрд на восстановление
  • РИА Новости

Об этом сообщает Всемирный банк.

«Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до $486 млрд», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что данная сумма практически в два раза превышает размер украинской экономики в 2021 году.

Кроме того, темпы восстановления замедлятся до 3,2% в 2024 году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы, сказано в материале.

Ранее агентство Bloomberg писало, что на Украине начинают работу ряд зарубежных компаний, занимающихся восстановлением пострадавшей инфраструктуры. По данным Европейского инвестиционного банка, сумма превысит $1 трлн.

В феврале в Еврокомиссии сообщили, что восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд.

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