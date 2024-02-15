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Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд

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Восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд
  • AP
  • © Virginia Mayo

Отмечается, что в подготовке «оперативной оценки», помимо Еврокомиссии, принимали участие правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.

«Общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

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