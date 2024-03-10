Bloomberg: на восстановление Украины могут выделить $1 трлн

На Украине начинают работу ряд зарубежных компаний, занимающихся восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале агентства, фирмы из разных государств усиливают присутствие «на местах», чтобы получить заказы на работу в будущем, поскольку восстановление Украины будет огромной инвестиционной возможностью, по крайней мере со времён Второй мировой войны.

«Учитывая, откуда пойдут средства, компании США и Европы, вероятно, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. При этом Турция вырывается вперёд», — пишет Bloomberg.

Так, по данным Европейского инвестиционного банка, сумма превысит $1 трлн. Между тем Европейская комиссия, правительство Украины, Всемирный банк и ООН давали оценку почти в $500 млрд (на десять лет).

Ранее телеканал NBC News сообщал, что конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.

19 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».