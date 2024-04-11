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РИА Новости: иностранные операторы БПЛА служат в ВСУ на Херсонском направлении

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Английская и польская речь часто звучит на радиоперехватах разговоров украинских операторов беспилотников на Херсонском направлении.

Об этом рассказал командир зенитной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Сторож, передаёт РИА Новости.

«Работают из разных стран специалисты. Не только с Украины. Я не лингвист, но польскую речь слышно, английская речь часто в эфире проходит», — сказал военный.

Ранее власти Чехии разрешили более 150 наёмникам примкнуть к ВСУ в конфликте.

Также сообщалось, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину.

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