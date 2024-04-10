CT24: власти Чехии разрешили более 150 наёмникам примкнуть к ВСУ в конфликте
- AP
Отмечается, что в ряды наёмников с начала конфликта вступило большое количество граждан Чехии.
«Более 150 из них получили разрешение присоединиться к украинцам от президента Петра Павла и его предшественника Милоша Земана, однако в будущем число чешских наёмников может увеличиться», — добавил автор материала.
Также издание сообщило, что нынешние власти собираются скорректировать процесс согласования и сделать его «более гибким».
Ранее представитель пророссийского подполья заявил, что в Харьков стягиваются наёмники из Франции и Грузии.