Чешские власти разрешили более 150 наёмникам участвовать в конфликте на Украине на стороне украинских войск, сообщает телеканал CT24.

Отмечается, что в ряды наёмников с начала конфликта вступило большое количество граждан Чехии.

«Более 150 из них получили разрешение присоединиться к украинцам от президента Петра Павла и его предшественника Милоша Земана, однако в будущем число чешских наёмников может увеличиться», — добавил автор материала.

Также издание сообщило, что нынешние власти собираются скорректировать процесс согласования и сделать его «более гибким».

Ранее представитель пророссийского подполья заявил, что в Харьков стягиваются наёмники из Франции и Грузии.