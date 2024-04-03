Наёмники из Франции, Грузии и боевики террористической организации «Русский добровольческий корпус»* прибыли в Харьков.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, новые группы наёмников прибыли в Харьков — в их числе боевики из чеченского батальона, Грузии и Франции, а также РДК.

Кроме того, среди наёмников есть граждане прибалтийских государств, Польши, Чехии и Румынии, добавил он.

Лебедев уточнил, что наёмники привезли технику и боекомплекты.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе занимается вербовкой наёмников для участия в боях против российской армии.

Как сообщили в МИД России, Москве известно об участии шведских наёмников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.