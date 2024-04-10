Гуцул: все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, блокируются Кишинёвом
- РИА Новости
«Все наши проекты, особенно социальные, блокируются (властями Молдавии. — RT)», — отметила она.
По словам Гуцул, в Гагаузии были заблокированы специальные счета в управлении здравоохранения и соцзащиты, где был открыт счёт, чтобы пенсионеры имели возможность получить надбавку к пенсиям.
Ранее она назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.
Гуцул также заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.