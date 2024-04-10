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Гуцул: все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, блокируются Кишинёвом

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что молдавские власти блокируют все проекты Гагаузии, в особенности социальные.
Гуцул: все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, блокируются Кишинёвом
  • РИА Новости

«Все наши проекты, особенно социальные, блокируются (властями Молдавии. — RT)», — отметила она.

По словам Гуцул, в Гагаузии были заблокированы специальные счета в управлении здравоохранения и соцзащиты, где был открыт счёт, чтобы пенсионеры имели возможность получить надбавку к пенсиям.

Ранее она назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.

Гуцул также заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.

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