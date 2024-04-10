Гуцул заявила, что Санду нарушает Конституцию, не включая её в члены правительства
- РИА Новости
«Пока что никаких сдвигов в этом деле я не вижу», — сказала она в интервью РИА Новости.
Гуцул рассказала, что обращалась от имени исполкома, и ещё в 2023 году обращалось Народное собрание, чтобы президент Молдавии Майя Санду включила её в состав правительства.
По словам главы Гагаузии, ни один молдавский президент не позволял себе так грубо нарушать закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году, и даже Конституцию.
Она добавила, что сегодня голос Гагаузии не слышен на уровне правительства.
Гуцул также назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.