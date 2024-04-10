RT в Telegram
Подпишись

Гуцул заявила, что Санду нарушает Конституцию, не включая её в члены правительства

Короткая ссылка
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.
Гуцул заявила, что Санду нарушает Конституцию, не включая её в члены правительства
  • РИА Новости

«Пока что никаких сдвигов в этом деле я не вижу», — сказала она в интервью РИА Новости.

Гуцул рассказала, что обращалась от имени исполкома, и ещё в 2023 году обращалось Народное собрание, чтобы президент Молдавии Майя Санду включила её в состав правительства.

По словам главы Гагаузии, ни один молдавский президент не позволял себе так грубо нарушать закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году, и даже Конституцию.

Она добавила, что сегодня голос Гагаузии не слышен на уровне правительства.

Гуцул также назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить