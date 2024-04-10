Гуцул заявила, что Санду нарушает Конституцию, не включая её в члены правительства

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в отношении включения её в качестве башкана в состав правительства Молдавии пока нет никаких сдвигов.

«Пока что никаких сдвигов в этом деле я не вижу», — сказала она в интервью РИА Новости.

Гуцул рассказала, что обращалась от имени исполкома, и ещё в 2023 году обращалось Народное собрание, чтобы президент Молдавии Майя Санду включила её в состав правительства.

По словам главы Гагаузии, ни один молдавский президент не позволял себе так грубо нарушать закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году, и даже Конституцию.

Она добавила, что сегодня голос Гагаузии не слышен на уровне правительства.

Гуцул также назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.