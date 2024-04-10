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Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело политическим преследованием

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала заведённое против неё уголовное дело в Молдавии политическим преследованием.

«Это политическое преследование. На прошлой неделе я была в антикоррупционной прокуратуре... Эти обвинения, мы понимаем, были предъявлены после того, как я встретилась в марте с Владимиром Владимировичем Путиным», — сказала она РИА Новости.

Молдавский политик Илан Шор ранее обвинил власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Как отметил Шор, молдавские власти работают по принципу «был бы человек, а дело найдётся».

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