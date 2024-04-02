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Шор обвинил власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии

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Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Шор обвинил власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии
  • AFP

Как он рассказал ТАСС, Евгения Гуцул была в общем списке физических лиц, работников партии, со статусом обвиняемых в уголовном деле против политической партии «Шор».

«После того как она стала главой Гагаузии, её дело выделили в отдельное, предъявили обвинение в посредничестве и теперь форсируют», — сказал он и добавил, что дело было заведено два года назад, но по нему ничего не делали.

Как отметил Шор, молдавские власти работают по принципу «был бы человек, а дело найдётся».

«Сфабрикованные против Гуцул обвинения не связаны с каким-то реальным правонарушением, а (связаны. — RT) с тем, что нынешняя власть не гнушается избавляться от неугодных политиков любыми способами», — подчеркнул он.

Ранее Гуцул сообщила, что ей предъявили обвинение по делу, открытому два года назад. В прокуратуре политика допрашивали около двух часов.

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