Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Как он рассказал ТАСС, Евгения Гуцул была в общем списке физических лиц, работников партии, со статусом обвиняемых в уголовном деле против политической партии «Шор».

«После того как она стала главой Гагаузии, её дело выделили в отдельное, предъявили обвинение в посредничестве и теперь форсируют», — сказал он и добавил, что дело было заведено два года назад, но по нему ничего не делали.

Как отметил Шор, молдавские власти работают по принципу «был бы человек, а дело найдётся».

«Сфабрикованные против Гуцул обвинения не связаны с каким-то реальным правонарушением, а (связаны. — RT) с тем, что нынешняя власть не гнушается избавляться от неугодных политиков любыми способами», — подчеркнул он.

Ранее Гуцул сообщила, что ей предъявили обвинение по делу, открытому два года назад. В прокуратуре политика допрашивали около двух часов.